هجوم الكتروني على أكبر بنوك مالطا

المصدر: (أ ف ب)

تعرض "بنك اوف فاليتا" أكبر مصارف مالطا الاربعاء لهجوم الكتروني من قراصنة حاولوا الاستيلاء على 13 مليون يورو، بحسب ما اعلن رئيس الوزراء جوزيف موسكات.

وحجب البنك الذي تعد الحكومة أكبر مساهميه، أنظمته وأغلق فروعه وموزعاته الآلية للنقود كما علق معاملاته عبر الهواتف الذكية والانترنت. كما تم وقف خدمة موقعه الالكتروني.

وأوضح البنك ان حسابات الزبائن "لم تمس باي شكل ولا تعرضت لأضرار" مشيرا الى عودة خدماته الى وضعها العادي باسرع ما يمكن.

وأوضح موسكات امام البرلمان ان قراصنة حاولوا تحويل مبالغ في البنك الى تشيكيا وهونغ كونغ والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأكد انه تم تتبع هذه التحويلات وتجري عمليات "الغائها".