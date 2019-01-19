وفاة قطب الأعمال "هنري سي سر".. أغنى أغنياء الفلبين

المصدر: د ب أ

توفى اليوم السبت أغنى رجل في الفلبين، رجل الأعمال "هنري سي سر"، مؤسس إحدى أكبر مجموعات الأعمال في البلاد، عن عمر ناهز 94 عاما، بحسب بيان لشركته.

وقالت مجموعة شركات "إس إم" في بيان: "فارق هنري سي سر الحياة في هدوء أثناء نومه، في وقت مبكر صباح اليوم السبت".

وكان الراحل بدأ حياته في مجال الأعمال بمتجر لبيع الأحذية افتتحه في عام 1958.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل عن الوفاة.

وكان الملياردير الراحل، وهو فلبيني من أصل صيني، تصدر على مدار 11 عاما قائمة أثرى أثرياء الفلبين التي تصدرها مجلة "فوربس" العالمية". وقدرت المجلة ثروته بنحو 19 مليار دولار.

ولدى مجموعة "إس إم" أكثر من 200 شركة تعمل في مجالات الصيرفة، وتجارة التجزئة و العقارات في الفلبين، تشمل حوالي 80 مركزا تجاريا، بالإضافة إلى 6 في الصين.

ووصف "جوزيه سيو"، رئيس مجلس إدارة "مؤسسة إس إم للاستثمار"، الراحل بأنه كان أحد أقطاب مجال الأعمال في الفلبين.

وقال في بيان: "كان (هنري سي سر) قطبا من أقطاب مجالات تجارة التجزئة، والصيرفة والعقارات في الفلبين... وفوق كل هذا، كان أبا حنونا وكان يحب ربه... سأفتقده كثيرا."

وكان الراحل هاجر إلى الفلبين في عام 1936 من إقليم "شيامين" الصيني، وامتلك والده متجرا لمواد البقالة في العاصمة الفلبينية مانيلا، ولكنه عاد إلى الصين بعدما خسر تجارته خلال الحرب العالمية الثانية.

واختار "سر" البقاء في الفلبين حيث افتتح متجرا للأحذية تحت اسم "شو مارت" في عام 1958. وقاده النجاح الذي حققه أول متاجره إلى التوسع، وتمكن من افتتاح مجمع متكامل للأحذية في عام 1972.