التأشيرة الإلكترونية.. كيف تعمل وما المزايا التي تقدمها؟

المصدر: د ب أ

توفر أكثر من 20 دولة إمكانية دخول المسافرين إليها باستخدام التأشيرة الإلكترونية - مع انتظار المزيد ، وفقا لخبراء السفر.

وتتمثل الميزة الرئيسية للتأشيرة الإلكترونية في أنه لا يجب على المسافر الذهاب إلى أي سفارة أو قنصلية للحصول على التأشيرة. الآن، يمكن إنهاء الإجراءات عبر الإنترنت.

وقال دنيس زيمون ،المدير الإداري لشركة "باسوليوشن" لخدمات التأشيرات بمدينة كولونيا غربي ألمانيا :"التأشيرة الإلكترونية مطابقة للتأشيرة الكلاسيكية - باستثناء أنه لا يوجد ورق".

وبدلا من تقديم نسخ مطبوعة من المستندات المطلوبة ،مثل طلب التأشيرة أو جواز السفر، فإنه يمكن عمل مسح (سكان) لهذه الوثائق نفسها ثم تحميلها على موقع طلب التأشيرة الإلكترونية الخاص بالدولة المراد السفر إليها.

وكقاعدة، يتطلب الدفع لاستخدام هذه الطريقة بطاقة ائتمان.

وبمجرد تقديم المستندات ودفع رسوم التأشيرة، يتم إرسال تأكيد للتأشيرة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني. ويقول زيمون :"أوصي بطباعة التأكيد والاحتفاظ به".

وفي بعض الظروف، لا يكون هذا ضروريا.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمسافرين أحيانا الحصول على تأشيرة يتم لصقها داخل جوازات سفرهم بعد وصولهم إلى المطار - "تأشيرة عند الوصول" - ولكن هذا يتطلب التقدم بطلب عبر الإنترنت مسبقا.

وتقدم التأشيرة الإلكترونية العديد من المزايا. فعلى عكس التأشيرة عند الوصول، فإن الحصول على تأشيرة إلكترونية يقلل فترة الانتظار في المطار.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن طلب التأشيرة أسرع وأكثر شفافية، حسبما يقول زيمون. وبالنسبة للبلدان المعنية، فإن العملية بأكملها توفر التكاليف.