حرب ألمانية على الشوكولاتة السويسرية الحلال

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن أعضاء من الحزب اليميني الألماني المتطرف الحرب على شوكولاتة Toblerone السويسرية الشهيرة، بعد أن بدأت الشركة المصنعة بإنتاج صنوف حلال منها.

ودعا مستخدمو الإنترنت إلى مقاطعة الشوكولاتة الشهيرة بعد أن أثارت ضجة كبيرة يوم الأحد الماضي عقب إعلانها وضعها دمغة "حلال" على منتجاتها.

واحتدم غضب اليمين على الإعلان، بحسب "روسيا اليوم" بعد أن نشر يورج ميوثن الناطق الرسمي باسم الحزب القومي اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا" تدوينة بشأن هذا الموضوع عبر حسابه على فيسبوك الاثنين.

وكتب ساخرا إلى جانب صورة شوكولاتة "Toblerone": "الأسلمة لن تحدث، لا في ألمانيا ولا في أوروبا".

ولم تتغير مكونات شوكولاتة Toblerone بعد إعلان الصنوف الحلال منها، باعتبار أن مكوناتها الأصلية من البداية لم تكن تحتوي على الكحول أو أي مكونات محرمة عند المسلمين.