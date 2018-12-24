كوريا تٌغرم (بي.إم.دبليو) 10 ملايين دولار بسبب حرائق محركات

المصدر: د ب أ

وقعت وزارة النقل الكورية الجنوبية على شركة (بي.إم.دبيلو) الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الاثنين، غرامة قدرها 11.2 بليون وون (9.93 مليون دولار)، وذلك على خلفية مزاعم محاولتها اخفاء أجزاء معيبة في مركباتها والتأخر في استدعائها بعد اشتعال النيران في عدد من محركاتها.

واشتعلت النيران في حوالي 40 محركا من سيارات (بي.إم.دبليو) في وقت سابق من العام الجاري، مما دفع شركة السيارات الفاخرة إلى استدعاء حوالي 100 ألف سيارة في أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن لجنة تحقيق مكونة من خبراء مدنيين ومسؤولين حكوميين خلصت في تقريرها إلى أن الحرائق نجمت عن صمامات معيبة مسؤولة عن إعادة دوران غازات العادم.

وأمرت الوزارة شركة (بي.إم.دبليو) بتغيير جميع أنظمة إعادة دوران غازات العادم في المركبات التي تم استدعاؤها وإجراء مزيد من الفحوصات على قدرة النظام، وفقا للبيان.

وذكر البيان أيضا أن الوزارة أحالت القضية إلى الإدعاء العام لإجراء المزيد من التحقيقات.