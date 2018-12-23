بالفيديو.. ماذا يباع في أبرد سوق في العالم؟

المصدر: البيان الالكتروني

يقع أبرد سوق على وجه الأرض، حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر، بمدينة ياكوتسك في سيبيريا.

ويتميز هذا السوق بأن كل المنتجات المعروضة فيه مجمدة، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر الأنهار، التي تتحول إلى طرقات سريعة خلال فصل الشتاء.

ويهتم التجار في هذه السوق بالأسماك كثيراً، وخاصة أثناء المسابقة السنوية لتقطيع الأسماك، وفق (DW) الالمانية.

تفتخر مدينة ياكوتسك بمناخها القاسي، الذي يعد نموذجا تجارياً لمعظم الباعة، حيث إن البرد القارص يسرع من عملية البيع لأن المشترين لا يستطيعون قضاء الكثير من الوقت فيه، ولا يضيعون الوقت في المساومة على السعر.