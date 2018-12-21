تجارة الأوراق المتساقطة

المصدر: البيان الالكتروني

اكتشف الكثير من التجار الصينيين مع تساقطت أوراق الأشجار في فصل الشتاء فرصة تجارية "مميزة" من هذه الظاهرة الطبيعية، حيث التقطوا الأوراق المتساقطة وقاموا بتجفيفها وبيعها على الانترنت، وفق ما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.

شهدت أوراق أشجار الجميز والجنكة والقيقب وغيرها من الأوراق المتنوعة رواجا كبيرا على الانترنت من قبل المشترين، الذين يستخدمون الأوراق المتساقطة لتزيين الغرف وخلق جو الخريف فيها، والمصورين الذين يحاكون مشاهد تساقط الأوراق في الهواء الطلق داخل استوديو التصوير، بالإضافة إلى الآباء الذين يستخدمون الأوراق المتساقطة لمساعدة أولادهم على إكمال الأعمال الفنية اليدوية.

لكن بعض العلماء المستهلكين حذروا من بقايا الغبار وبيض الحشرات على الأوراق المتساقطة في حالة عدم تنظيفها من طرف البائعين بشكل تام، ما قد يؤدى إلى انتشار الفيروس.