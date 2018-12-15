بالفيديو.. بوينغ تطلق النسخة الفاخرة من طائرتها "777 X"

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة "بوينغ" الأميركية عن إطلاق نسخة فاخرة لرجال الأعمال من طائرة الركاب عريضة الهيكل "بوينغ 777 إكس".

وتنتج الشركة حسب ما ذكرت "روسيا اليوم" نموذجين من هذه الطائرة: "Boeing Business Jet (BBJ) 777-8"، الذي يمكن أن يقطع مسافة 21 ألفا و570 كيلومترا، ونموذج "BBJ 777-9" الذي بمقدوره قطع مسافة 20 ألفا و370 كيلومترا، مع العلم أن نموذج "BBJ 777-200LR" فقط من أسطول "بوينغ" بمقدوره قطع مسافة 18 ألفا و576 كيلومترا. أما بقية النماذج فمدى عملها أقل من ذلك.

وتولت شركات "غرينبوينت تكنولوجي" و"جيت أفيشن" و"Unique Aircraft Design" التصميم الداخلي للنموذجين المذكورين.