«يوتيوب» تسرق ميزة القصص من «سنابشات»

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

أعلنت خدمة مشاركة الفيديو «يوتيوب» المملوكة لغوغل عن طرح ميزة القصص للخدمة، لتنضم غوغل إلى فيسبوك في سرقة هذه الميزة من «سنابشات» أول من كشف عنها.

وأتاحت يوتيوب الميزة الجديدة لجميع منشئي المحتوى المؤهلين الذين لديهم أكثر من 10 آلاف مشترك على قنواتهم، ويمكن لهم إضافة نصوص وموسيقى وفلاتر وملصقات يوتيوب وغيرها من الأشياء لجعل القصة فريدة. ولإنشاء قصة، لا يحتاج المستخدم سوى فتح تطبيق يوتيوب على هاتفه الذكي، والضغط على رمز كاميرا الفيديو، واختيار Create Story. ووفرت الشركة للمستخدمين القدرة على إضافة تعليقات على القصص.