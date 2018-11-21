إيكيا تفاجئ موظفيها بقرار صادم

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ايكيا السويدية العملاقة للأثاث الأربعاء أنها ستستغني عن 7500 موظف في أنحاء العالم بحلول 2020 معظمهم يقومون بأعمال مكتبية، وسط عملية إعادة تنظيم للتركيز على التجارة الالكترونية والمتاجر الأصغر في مراكز المدن.

وتطال عملية الاستغناء هذه نحو 5% من موظفي مجموعة "انغكا هولدنغ"، الشركة الأم لايكيا التي تعتبر أكبر علاماتها التجارية حيث ينتشر 367 متجرا يحمل اسمها في 30 بلدا وتوظف 160 ألف شخص.

وصرح مدير التجزئة في الشركة تولغا اونكا لوكالة فرانس برس أن الوظائف سيتم اقتطاعها على مستوى العالم، ولكن المتاجر ومراكز التوزيع لن تتأثر.

كما ستوظف ايكيا في الوقت ذاته 11500 شخص في العامين القادمين لتنفيذ "قدرات الشركة الرقمية" وخططها لفتح نحو 30 متجرا جديداً.

وتقوم الشركة بفتح متاجر في مراكز المدن استجابة لتغير أسلوب الحياة حيث إن عدداً أقل من الناس يمتلكون سيارات.