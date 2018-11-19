السلطات اليابانية تقبض على رئيس "نيسان"

المصدر: وكالات

ألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن رئيس شركة "نيسان" العملاقة لصناعة السيارات، كارلوس غصن، في طوكيو لاستجوابه في مخالفات مالية.

وذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الاثنين أن رئيس مجلس إدارة نيسان موتور يخضع للاستجواب من جانب ممثلي الادعاء في طوكيو.

وذكرت صحيفة أساهي على موقعها الإلكتروني أن ممثلي الادعاء بدأوا تفتيش مكاتب مقرات نيسان ومواقع أخرى اليوم.

وانخفضت أسهم رينو بقوة في باريس، وهبطت 15% في التعاملات المبكرة، لتكون من بين الأسهم الأسوأ أداء في أوروبا بعد تداول الأخبار.

وكشفت مجموعة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات اليوم معلومات صحافية مفادها أن رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن "أعلن على مدى عدة سنوات عن عائدات تقل عن مدخوله الفعلي" بحسب نتائج تحقيق داخلي.

وأضافت المجموعة "إلى جانب ذلك، تم اكتشاف عدة أعمال سوء سلوك مثل استخدام أملاك الشركة لغايات شخصية" مشيرة إلى أنها ستقترح على مجلس الإدارة "إقالته من منصبه سريعا".

وقالت نيسان، "نعتذر بشدة عن التسبب في قلق كبير لمساهمينا وأصحاب المصالح لدينا".

وأشارت إلى أنها تخطط أيضا للإطاحة بالمدير التنفيذي البارز غريغ كيلي، الذي "تورط بشدة" في سوء السلوك.

يذكر أن غصن، البرازيلي المولد المنحدر من أصول لبنانية والذي يحمل الجنسية الفرنسية، بدأ مشواره المهني في ميشلان بفرنسا، ثم انتقل إلى رينو. وانضم غصن إلى نيسان في 1999 بعد أن اشترت رينو حصة مسيطرة في الشركة التي أصبح رئيسها التنفيذي في عام 2001. وظل غصن في ذلك المنصب حتى العام الماضي.

ويعتبر أحد كبار المسؤولين التنفيذيين الأجانب النادرين في اليابان، ويحظى بالتقدير كونه أحدث تحولا في نيسان بعد أن قاربت على الإفلاس.

وفضلا عن كونه رئيسا لشركة نيسان - التي تمتلك أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا في سندرلاند - يشغل غصن أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو الفرنسية ورئيس شركة ميتسوبيشي موتورز.

كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز الاستراتيجي.