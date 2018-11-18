تثبيت أول حزمة صلب على سطح أطول جسر معلق من طابقين في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

قالت صحيفة "الشعب" الصينية إته من المتوقع ان يكتمل بناء أطول جسر معلق من طابقين في العالم في أكتوبر 2019، حسبما ذكر مهندس يعمل فى المشروع.

وشهد الجسر، الذي يمتد بطول 1700 متر عبر نهر اليانغتسي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في وسط الصين، تثبيت أول حزمة صلب على سطحه يوم الخميس.

ويتكون الهيكل الرئيسي لسطح الجسر من 49 عارضة من الصلب يبلغ طول كل منها 36 متراً وعرضها 32.5 متر وطولها 10 أمتار. وتزن كل حزمة حوالي 1000 طن، ما يعادل وزن حوالي 200 من الأفيال البالغة.

وقال ليانغ شيان وي، المهندس في المشروع، إنه من المتوقع أن ينتهي المشروع في أكتوبر من العام المقبل.

وأضاف ليانغ انه وبعد اكتمال المشروع، سيكون للجسر طابقان يضمان طرقا من ست حارات، ما من شأنه تسهيل حركة المرور.