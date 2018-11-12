يوم العٌزاب يمنح (علي بابا) أكثر من 30 مليار دولار

المصدر: د ب أ

تمكنت محموعة "علي بابا" الصينية ، من تحطيم رقمها القياسي السابق في قيمة المبيعات في يوم واحد "يوم العزاب" ، حيث بلغت قيمة مبيعاتها كثر من 30 مليار دولار بحلول منتصف الليل بتوقيت الصين.

وبهذا الرقم يصبح "يوم العزاب" في الصين أكبر مهرجان تسوق في العالم بعد أن حطم أرقام مبيعاته في السنوات السابقة.

يذكر أن يوم 11/11 من كل عام يُرمز به إلى الفردية وعدم الزواج ويطلق عليه "يوم العزاب".

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن أرقام المبيعات تعد مؤشراً على أن حرب التجارة الصينية المستمرة مع الولايات المتحدة لم تفعل الكثير لإضعاف الاستهلاك المحلي حتى الآن.

وقبيل هذا الحدث، كانت هناك مخاوف من أن "علي بابا" ومواقع التجارة الإلكترونية الأخرى مثل "دي جي.كوم" التي تدير عملية بيع مماثلة، قد تتضرر بشدة من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها السلطات الأميركية.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار منذ بدء "الحرب التجارية" بين البلدين في يوليو الماضى، بينما فرضت الصين رسوماً على سلع أميركية بقيمة 110 مليار دولار رداً على ذلك.

وقد أصبح "يوم العزاب" حدثاً مهماً في الصين منذ أن حولت على بابا "العطلة"، التي كانت تعني السخرية من العزاب، إلى مهرجان تسوق كبير من خلال تقديم تخفيضات كبيرة على مجموعات من السلع تبدأ من منتجات الإلكترونيات وحتى حزم السفر التى تتضمن الأسعار الشاملة للسفر والرحلات السياحية الشاملة.