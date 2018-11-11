روكيت لاب تطلق أول قمر اصطناعي تجاري لمداره

المصدر: د ب أ

أطلقت شركة روكيت لاب المتخصصة في مجال الفضاء أول قمر اصطناعي تجاري لها في مداره اليوم الأحد، لتقترب من تحقيق هدفها بتقديم رحلات تجارية اعتيادية للمدار من موقع الإطلاق في نيوزيلندا.

وجرى إطلاق الصاروخ، الذي يبلغ طوله 17 مترا، من شبه جزيرة ماهيا في جزيرة نورث إيلاند في نيوزيلندا، أول موقع إطلاق تمتلكه شركة خاصة، ويحمل خمسة أقمار اصطناعية تابعة لعملاء وقمر قام طلاب مدرسة ثانوية ببنائه في ساوثيرن كاليفورنيا.

وتعد هذه ثالث محاولة لإطلاق القمر، بعدما جرى تأجيلها مرتين بسبب مشاكل فنية مطلع هذا العام.

وتأتي هذه المحاولة عقب أول تجربة ناجحة للشركة في يناير الماضي، حيث وصل القمر لمداره ونجح في وضع ثلاثة أقمار اصطناعية في الفضاء.

وتريد الشركة الأميركية، التي لديها فروع في نيوزيلندا، إزالة الحواجز أمام الفضاء التجاري من خلال توفير فرض إطلاق متكررة، حيث تهدف القيام بعمليات إطلاق صواريخ تجارية أسبوعيا بتكلفة 4.9 مليون دولار.