شركة أميركية تبدأ بناء خط هايبرلوب في الإمارات العام المقبل

المصدر: رويترز

قالت شركة أميركية اليوم الأربعاء إنها تخطط للبدء في بناء خط هايبرلوب فائق السرعة لشبكة النقل في أبوظبي في الربع الثالث من 2019.

وتستخدم أنظمة هايبرلوب المغناطيس لتخفيف وزن حجيرات داخل أنبوب مفرغ من الهواء، مما يخلق ظروفا تسمح للحجيرات بنقل الأشخاص والبضائع بسرعات تصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة.

والتقنية، غير المستخدمة بشكل تجاري حتى الآن، مقترحة كبديل لبنية السكك الحديدية القائمة في أنحاء العالم.

وقالت هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز (هايبولروب تي.تي) في بيان إن شركة دار الهندسة استثمرت في الشركة التي مقرها الولايات المتحدة وستقود أعمال التصميم في مشروع أبوظبي.

ولم تفصح الشركة عن حجم الاستثمار.

ووقعت هايبرلوب تي.تي عقدا مع الدار العقارية في أبريل لبناء الخط البالغ طوله عشرة كيلومترات قرب الحدود مع دبي.

وكانت الشركة وقعت في السابق عقدا مع الدائرة المعنية بالشؤون البلدية والنقل بأبوظبي في 2016 لإجراء دراسة جدوى لربط مدينة أبوظبي بالعين على حدود سلطنة عمان.