الصين تدشن حملة ضد المنتجات الحلال في إقليم شينجيانغ

المصدر: رويترز

دشنت أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ الصيني الذي تسكنه أقلية الويغور المسلمة، حملة ضد المنتجات الحلال لمنع الإسلام من التسلل إلى الحياة العلمانية وتغذية "التطرف".

وأفادت مذكرة نشرها الحساب الرسمي للمدينة على موقع (وي تشات)، أشهر مواقع التراسل في الصين، بأن زعماء الحزب الشيوعي في أورومتشي قادوا كوادره للقسم على "خوض معركة حاسمة ضد الأطعمة الحلال".

وتواجه الصين انتقادات شديدة من الجماعات الحقوقية والحكومات الأجنبية وسط تقارير عن إجراءات عقابية صارمة شهدت احتجاز مليون شخص معظمهم من الويغور المسلمين في شينجيانغ.

وتنفي الصين أنها ترتكب انتهاكات ممنهجة لحقوق مسلمي شينجيانغ، قائلة إنها تتخذ فقط إجراءات صارمة ضد "التطرف" و "النزعة الانفصالية" في الإقليم.

كما قال زعماء الحزب الشيوعي إنهم سيلزمون مسؤولي الحكومة وأعضاء الحزب باعتناق الفكر الماركسي اللينيني وبالتحدث لغة الماندرين الصينية في العلن.

ويتمتع الصينيون من الناحية النظرية بحرية ممارسة أي دين، لكنهم يخضعون لمستويات متزايدة من الرقابة مع محاولة الحكومة وضع الشعائر الدينية تحت سيطرة الدولة الصارمة.