هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية تتوقع حدوث ظاهرة النينيو هذا العام

المصدر: رويترز

قالت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا اليوم الثلاثاء إن ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادي في الآونة الأخيرة زادت بنسبة سبعين في المئة من فرصة حدوث ظاهرة النينيو هذا العام.

ويمكن لهذه الظاهرة أن تسبب فيضانات وجفافا أيضا في مناطق مختلفة من العالم كما أنها مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة والطقس الجاف عبر المحيط الهادي بآسيا.

وتلحق هذه الظاهرة أضرارا بشكل خاص باستراليا حيث أدت المرة السابقة في 2015-2016 إلى تقليص الإنتاج الزراعي في هذا البلد وهو من بين أكبر المصدرين الزراعيين في العالم.

ويأتي هذا التنبؤ الجوي في وقت أدى فيه المناخ الجاف إلى القضاء على المحاصيل الزراعية والمراعي في ساحل استراليا الشرقي مما أدى إلى جعل مزارعين كثيرين يواجهون ظروفا معيشية صعبة.