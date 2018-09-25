«توماس كوك» تخفّض توقّعات أرباحها

المصدر: د ب أ

خفّضت شركة السياحة البريطانية العملاقة «توماس كوك» توقعات أرباحها للمرة الثانية خلال شهرين، في الوقت الذي غيرت فيه مديرها المالي، بعد أن أدى تراجع الطلب خلال موسم الصيف بشكل غير معتاد إلى خفض أسعار رحلاتها.

وذكرت الشركة أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيل قدرها 280 مليون جنيه إسترليني (366 مليون دولار)، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي 30 سبتمبر، مشيرة إلى أن موجات الحر الطويلة خلال فصل الصيف الماضي دفعت الكثيرين من الناس إلى عدم استخدام فنادق الشركة على سواحل البحر المتوسط، وكانت الشركة البريطانية قد خفضت توقعاتها من قبل منذ 8 أسابيع.

يذكر أن معدلات الحجز لدى الشركة خلال فصل الصيف زادت 12% حيث تم بيع 90% من إجمالي رحلات برنامجها الصيفي. في الوقت نفسه فإن متوسط أسعار رحلات الصيف انخفضت 5%، وفي الوقت نفسه تراجعت معدلات حجز رحلات الشتاء 2% في حين زاد متوسط أسعارها 1% بعد بيع 43% من الرحلات.