«أوبر» تسعى لشراء «ديليفرو» في صفقة بمليارات الدولارات

المصدر: لندن - د ب أ

تجري شركة «أوبر تكنولوجيز» لخدمات توصيل الركاب عبر تطبيقات الانترنت محادثات أولية بغرض الاستحواذ على شركة «ديليفرو» لتوصيل الأغذية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر» دارا خوسروشاهي قد جعل خدمات توصيل الأغذية على رأس أولويات «أوبر» قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام المقرر خلال النصف الثاني من العام المقبل. وتدرس «أوبر» ومقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية صفقات استحواذ أخرى كذلك.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن محاولة أوبر للاستحواذ على شركة «ديليفرو» ومقرها في لندن والتي تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دولار تمثل محاولة رئيسية من «أوبر» للسيطرة على قطاع توصيل الأغذية في أوروبا.

ورغم أنه لم يتم الإعلان عن قيمة عرض الاستحواذ، إلا أن مصادر مطلعة على خطط «ديليفرو» في هذا الصدد أكدت أن أي عرض مقدم من «أوبر» لابد وأن يفوق بشكل كبير التقديرات السابقة لقيمة الشركة.

ورغم أن شركة «ديليفرو» ليست معروفة في الأسواق الأميركية، إلا أنها تقدم خدماتها في أكثر من 200 مدينة في أربع قارات حول العالم.

وانخفضت أسهم الشركات المنافسة لـ«ديليفرو» في مجال نقل الأغذية أمس، حيث تراجع سعر سهم شركة «ديليفري هيرو» بنسبة 2.8 % في بداية التعاملات في بورصة فرانكفورت، فيما انخفض سهم شركة «جاست إيت بي إل سي» بنسبة 6.7% في بورصة لندن.