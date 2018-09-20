قراصنة يسرقون نحو 60 مليون دولار من شركة يابانية

ذكرت شركة لصرف العملات الرقمية، اليوم الخميس، أن نحو 6.7 مليار ين 59.7 مليون دولار) في شكل عملات مشفرة سرقت من الشركة خلال عملية قرصنة إلكترونية.

وقالت شركة "تيك بيرو" التي تتخذ من أوساكا مقرا لها إنها أوقفت الودائع وعمليات السحب بعد أن اختفت ثلاثة أنواع من العملة الرقمية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت شركة الصرافة إنها اكتشفت نشاطا غير مألوف في نظامها الإلكتروني يوم الاثنين، ووجدت أن العملات اختفت في اليوم التالي.

ووقع الحادث على الرغم من قيام الحكومة بتعزيز إشرافها على هذا المجال بعد سرقة 58 مليار ين من شركة أخرى تعمل في تبادل العملات الرقمية وهي شركة "كوينتشيك" في يناير.