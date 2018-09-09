مؤسس "علي بابا" سيعلن اجراءات خلافته من دون أن يتقاعد

المصدر: رويترز

ذكرت مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الالكترونية في صحيفة الأحد أن مؤسس المجموعة ورئيسها التنفيذي جاك ما سيعلن الاثنين الاجراءات المقررة لخلافته ولكنه لن يتقاعد فورا من عمله.

ونفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" التي تملكها مجموعة علي بابا، الأنباء التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الجمعة وتفيد أن جاك ما أحد أكبر أثرياء الصين سيتخلى الاثنين عن مهامه.

وكتبت المجموعة في الصحيفة التي تصدر في هونغ كونغ، أن جاك ما سيكشف الاثنين في يوم عيد ميلاده الرابع والخمسين عن "استراتيجية لخلافته" لكنه سيبقى رئيسا تنفيذيا للمجموعة حتى إشعار آخر.

وكان جاك ما تخلى في 2013 عم الإدارة العامة لعلي بابا.

وصرح جاك ما لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنه ينوي تكريس وقته لأعمال خيرية في قطاع التعليم لكنه سيواصل تقديم المشورة للمجموعة.

وقال ناطق باسم مجموعة علي بابا إن التصريحات التي أدلى بها جاك ما للصحيفة "اخرجت من سياقها وفي الواقع خاطئة".

وتعذر الاتصال بالمجموعة على الفور للتعليق على هذه المعلومات.

وجاك ما المدرس السابق للغة الانكليزية الذي يوصف بأنه "عصامي حقيقي"، يحتل المرتبة التاسعة عشرة بين أصحاب الثروات في العالم حسب وكالة بلومبرغ ويملك ما يقدر بأربعين مليار دولار.

وكانت قيمة "علي بابا" في بورصة نيويورك تبلغ 420 مليار دولار الجمعة.

ويعمل في مجموعة علي بابا التي تأسست في 1999 حوالى 85 ألف موظف ويبلغ قرم أعمالها السنوي 40 مليار دولار.

وتهيمن منصتاها للتجارة الالكترونية "تاوباو" و"تي مول" على ستين بالمئة من سوق الصين.

ولهذه المجموعة وجود أيضا في قطاع المعلوماتية والسينما والمال.