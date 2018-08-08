سامسونغ تتعهد باستثمار 22 مليار دولار في تقنيات جديدة

المصدر: رويترز

قالت سامسونغ إلكترونيكس اليوم الأربعاء إن مجموعة سامسونج ستستثمر 25 تريليون وون (22 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام في الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس للمحمول والمكونات الإلكترونية للسيارات ونشاط الأدوية الحيوية.

وهذا الاستثمار جزء من حزمة أوسع نطاقا قيمتها 180 تريليون وون تخطط أكبر مجموعة أعمال في كوريا الجنوبية لإنفاقها خلال الفترة المذكورة لخلق فرص عمل وتأمين مجالات نمو جديدة في ظل ضعف نشاطها الرئيسي بقطاعي أشباه الموصلات والهواتف الذكية.

ولم تذكر سامسونع إلكترونيكس، أكبر صانع لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم وأبرز شركة في المجموعة، تفاصيل لأرقام الاستثمار لكنها قالت إنها ستقدم معظم الاستثمار.

وقالت الشركة إن المجموعة تخطط للتوسع بدرجة كبيرة في قدرات أبحاث الذكاء الصناعي وزيادة عدد الباحثين في الذكاء الصناعي المتطور إلى ألف في مراكز الأبحاث التابعة لها في أنحاء العالم والاستثمار بكثافة في الأدوية الحيوية.

وقالت الشركة في بيان "حققت سامسونغ نموا قويا من أنشطتها في عقود الصناعات التحويلية والبدائل الحيوية وستواصل الاستثمار بكثافة في الأنشطة بما في ذلك التطوير وتصنيع البدائل الحيوية".

وتمثل خطة الاستثمار على مدى ثلاثة أعوام بقيمة 180 تريليون وون بما في ذلك إنفاق رأسمالي وكذلك البحث والتطوير في الرقائق وأجهزة العرض زيادة بنسبة ستة بالمئة بالمقارنة مع إنفاق الشركة في الأعوام الثلاثة الماضية.

وقالت سامسونغ إنها ستنفق 130 تريليون وون من المبلغ الكلي في كوريا الجنوبية ومن المتوقع أن تخلق 40 ألف فرصة عمل أي ما يزيد بمقدار 20 ألف وظيفة عن خطط التوظيف السابقة.

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