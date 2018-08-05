الحكومة الأسترالية تقدم مساعدات نقدية لمواجهة الجفاف

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد أن المزارعين الأستراليين الذين يكافحون بسبب الجفاف الحالي سيحصلون على مبلغ مقطوع قدره 12 ألف دولار (8880 دولارا أميركيا) نقدا.

وأعلن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول عن برنامج الدعم كجزء من حزمة إغاثة بقيمة 190 مليون دولار، حيث يكافح آلاف المزارعين ومجتمعاتهم أحوال الجفاف السائدة عبر مناطق شاسعة من شرق وجنوب أستراليا.

وقال تيرنبول للصحفيين اليوم الأحد بعد زيارة إلى مزرعة في ترانج في نيو ساوث ويلز، الولاية التي يتعرض 99 في المئة من مساحتها للجفاف، إن أحوال بعض المزارعين كانت "صادمة" و"مأساوية".

وقالت الحكومة في بيان "لا يمكننا أن نجعل السماء تمطر. لكننا نستطيع أن نضمن حصول الأسر الزراعية ومجتمعاتها على كل الدعم الذي تحتاجه من أجل اجتياز الجفاف، والتعافي والوقوف على أقدامهم".

ووصفت الحكومة فترة الجفاف الحالية بأنها "واحدة من أسوأ موجات الجفاف."