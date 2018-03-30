"أمازون" تخسر بـ5.7 مليارات دولار بسبب تغريدة ترامب

تسببت تغريدة نارية جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في تكبيد شركة "أمازون" خسارة ثقيلة قدرت بـ 5.7 مليارات دولار من قيمتها السوقية، في ساعتين فقط، وذلك خلال تعاملات ما قبل افتتاح السوق، حيث خسر سهم الشركة 1.2% من قيمته، وفقاً لما نشرته "الإندبندنت".

وانتقد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، الأربعاء، عملاق التجزئة الإلكترونية "أمازون دوت كوم" بسبب الضرائب والوظائف، واتهمها، دون دليل، بالإضرار بالمدن والولايات في شتى أنحاء البلاد والتسبب في خسارة وظائف.

في المقابل، تقول "أمازون دوت كوم" إن لديها أكثر من 50 ألف فرصة عمل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، للمساعدة في تلبية طلبات العملاء، وفي وقت سابق من هذا الشهر أقامت عدة ملتقيات لشغل هذه الوظائف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب سهامه نحو "أمازون"، فقد سبق له أن انتقد الشركة وصحيفة "واشنطن بوست" المملوكة من قبل مؤسس "أمازون" جيف بيزوس، بخصوص تغطيتها الصحافية.

وفي ديسمبر 2015، اتهم ترمب بيزوس باستخدام "واشنطن بوست" للتهرب الضريبي. وادعى الرئيس الأميركي أن أسهم "أمازون" سوف "تنهار مثل كيس من ورق".