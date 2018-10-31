حمدان بن محمد: دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وتدعم جميع المبادرات لتنميته

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، دعم سموه ومساندته لجميع المبادرات والأفكار التي تطرحها الشركات والمؤسسات والخبراء في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وتسهم في تعزيز ونشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي وتطويره، وتنميته محلياً وإقليمياً وعالمياً، من منطلق أن دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وشهد سموه، أمس، الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية الرابعة للاقتصاد الإسلامي التي انطلقت في مدينة جميرا في دبي وتستمر يومين، وتمنى سموه للمؤتمر النجاح والتوفيق في تحقيق هذه الغايات والأهداف التي تصب في خدمة اقتصادنا الإسلامي على مستوى العالم.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، كرّم سموه الفائزين في الدورة السادسة لجائزة الاقتصاد الإسلامي لتشجيع المبادرات المبتكرة الهادفة إلى إنماء الاقتصاد الإسلامي، ودعم الممارسات التجارية والاقتصادية المسؤولة والمستدامة التي تنعكس إيجاباً على الاقتصادات والمجتمعات.

وهنأ سمو ولي عهد دبي الفائزين بالجوائز، وبارك لهم جهودهم الخيرية والإنسانية التي تسهم في دعم الفئات المحتاجة لمثل هذا الدعم والتشجيع والتحفيز من قِبل جميع الشركات والجهات المعنية بتنمية الاقتصاد الإسلامي، وترسيخ مفهوم وقيم التعاضد والتكافل بين المسلمين وغير المسلمين، لما فيه إسعاد البشرية وتعزيز التواصل الإنساني بين البشر على مختلف مشاربهم وأهوائهم.

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