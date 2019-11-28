مولود جديد لفيتل يؤجل وصوله إلى أبو ظبي

المصدر: د ب أ

رزق سائق سباقات سيارات الفئة الأولى (الفورمولا 1)، سباستيان فيتل، بثالث طفل له، ولذلك لن يحضر اليوم الخميس، لحلبة ياس مارينا، مقر آخر سباق جائزة كبرى هذا العام، في أبو ظبي، الذي ينتظر أن يصل إليها في المساء.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، النبأ لتنتهز الفرصة من أجل تقديم التهاني للبطل الألماني وزوجته، هانا، على إنجاب طفلهما الثالث.

وينتظر أن يشارك فيتل (32 عاما) غدًا الجمعة في التجارب الحرة الأولى للسباق، والذي سيقام في المساء، لكنه اعتذر عن المشاركة في المؤتمر الصحفي الرسمي للاتحاد الدولي للسيارات.

وقال شارل لوكلير سائق فيراري، إنه سيظل ينافس فيتل زميله في الفريق، بعد تنقية الأجواء بينهما عقب اصطدام سيارتيهما في سباق جائزة البرازيل الكبرى.

وتلامست سيارتا فيراري قبل 6 لفات من نهاية السباق، حين حاول فيتل تخطي لوكلير على حلبة إنترلاجوس في ساو باولو قبل أسبوعين.

ولعل الحادث سلط الأضواء على توتر العلاقة بين لوكلير البالغ من العمر 22 عاما، والذي يخوض أول موسم له مع فيراري والثاني في الفورمولا 1، وزميله في الفريق فيتل بطل العالم أربع مرات.