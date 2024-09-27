"ستاندرد آند بورز 500 " يقترب من مستويات مرتفعة غير مسبوقة

المصدر: رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة واقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستويات مرتفعة غير مسبوقة بعد بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم.

وأثارت بيانات التضخم توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يصبح بإمكانه حاليا أن يركز على دعم سوق العمل ومواصلة خفض سعر الفائدة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10 نقاط، أو 0.17 بالمئة، إلى 5755.36 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 38.5 نقطة، أو 0.21 بالمئة، وصولا إلى 18228.778 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 52.8 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 42227.95 نقطة.

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