الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي منذ 2016

المصدر: رويترز

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توقفت رحلة الصعود القياسي للذهب اليوم الجمعة لكنه يواصل المضي نحو تسجيل أفضل أداء فصلي منذ 2016 بعد ارتفاعه على خلفية الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية.

و الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2666.50 دولارا للأوقية (الأونصة) ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولار. ويتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي له منذ الربع الأول من عام 2016.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2688.90 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب 29 بالمئة حتى الآن هذا العام وسجلت مستويات قياسية متتالية بعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإعلان الصين في وقت سابق من الأسبوع عن إجراءات تحفيزية.

وزادت أسعار الفضة، مقتفية أثر الذهب، رغم أن بعض المحللين يحذرون من أن هذه الزيادة لن تستمر.

وقالت سوني كوماري خبيرة السلع الأولية لدى إيه.إن.زيد إن ارتفاع أسعار الفضة هو في الأساس من النتائج الجانبية لصعود الذهب.

غير أن الفضة تراجعت في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية بعدما وصلت لأعلى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2012 عند 32.71 دولارا أمس الخميس. وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1012.40 دولارا، فيما انخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1031.75 دولارا.

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