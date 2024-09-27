توقع ارتفاع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات

المصدر: د ب أ

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يتوقع محللو بنكي جيه.بي مورجان تشيس وبنك أوف نيويورك ميلون ارتفاع سعر الفرنك السويسري نحو أعلى مستوياته منذ حوالي 10 سنوات، في الوقت الذي يخفض فيه بنك سويسرا المركزي الفائدة بصورة تدريجية أكثر من البنوك الأخرى، في حين يتردد في التدخل لوقف ارتفاع الفرنك.

ويتوقع المحللون في البنكين وصول الفرنك إلى المستوى الذي سجله في 2015 ويتراوح بين 92ر0 و90ر0 فرنك لكل يورو، إذا لم يتدخل البنك المركزي ويخفض الفائدة الرئيسية بنسبة أكبر أو يشتري كميات من العملة الأوروبية الموحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويرتفع الفرنك أمام العملات الرئيسية الأخرى في ظل توقع قيام البنك المركزي بخفض الفائدة الرئيسية بنحو 60 نقطة أساس فقط حتى منتصف العام المقبل، في حين من المتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة بمقدار 150 نقطة أساس تقريبا خلال الفترة نفسها. كما حصل الفرنك على دفعة قوية في الأشهر الماضية من قيام المستثمرين بالتخلص من المنتجات المالية للعملات ذات الفائدة المنخفضة والاحتفاظ بالأصول ذات العائد الأعلى.

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