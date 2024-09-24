ارتفاع أسعار الذهب بفعل تعليقات عن خفض الفائدة

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء بفعل تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية وبسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2636.85 دولارا للأوقية بعدما بلغ رقما قياسيا عند 2638.37 دولارا في وقت سابق من الجلسة. كما وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق أمس الاثنين.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتسجل 2661.60دولار للأوقية.

كان رئيس مجلس الاحتياطي في شيكاجو أوستن جولسبي قد قال أمس الاثنين إنه يتوقع "تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلين" مع سعي المركزي الأمريكي إلى "هبوط هادئ" للاقتصاد، بحيث يسيطر على التضخم دون انهيار سوق العمل.

وتحظى تعليقات صناع السياسة في الولايات المتحدة لمتابعة وثيقة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية.

وبرر متحدثون آخرون في مجلس الاحتياطي أمس الاثنين، وعلى رأسهم رئيس بنك الاحتياطي في أتلانتا رافائيل بوسيك ورئيس بنك الاحتياطي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الخطوة الكبيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 31.07 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة ليسجل 969.35 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1053.09 دولاراً للأوقية.

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