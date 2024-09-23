ارتفاع أسعار النفط وسط توتر الشرق الأوسط والقلق في خليج المكسيك

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط اليوم "الاثنين" وسط قلق المستثمرين إزاء الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتوقف بعض الإنتاج بسبب اضطراب جوي في خليج المكسيك.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 51 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 75 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 65 سنتا، أي 0.9 بالمئة، إلى 71.65 دولار.

وشنت إسرائيل ضربات جوية "الاثنين" على المئات من الأهداف التابعة لجماعة حزب الله في لبنان مما أودى بحياة 274 شخصا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، ليشهد البلد بذلك أدمى يوم في المواجهات المستمرة منذ عام تقريبا.

كما تشكل اضطرابات مدارية بالقرب من خليج المكسيك تهديداً لإمدادات النفط. وقالت شركة شل "الأحد" إنها ستوقف الإنتاج في منشأتي ستونز وأبوماتوكس بالمنطقة كإجراء احترازي.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي بدعم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وتلميحه لمزيد من الخفض بحلول نهاية العام.

وجاء ارتفاع الأسعار محدوداً بعد أن أظهر مسح "الاثنين" انكماشا كبيرا في أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بصورة غير متوقعة هذا الشهر مع استقرار قطاع الخدمات وتسارع التباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية.

واستقر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في سبتمبر، لكن متوسط أسعار السلع والخدمات ارتفع بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما يشير إلى احتمال ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تكافح الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وسط ضغوط تدفع لمزيد من التباطؤ رغم اتخاذها سلسلة من التدابير لتحفيز الإنفاق المحلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز