الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق بعد خفض الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفع الذهب اليوم “الاثنين” إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وسط التوتر الجيوسياسي واستمرار حالة التفاؤل بعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وذلك رغم قوة الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2631.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال بارت ميليك خبير السلع الأولية في تي.دي سيكيوريتيز "لا تزال السوق تتفاعل مع خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي بمقدار 50 نقطة أساس يوم "الأربعاء" الماضي... وأشار المركزي الأمريكي إلى أنه ليس قلقا بشكل خاص بشأن التضخم وأنه سيبذل قصارى جهده للتأكد من أن البطالة ليست مشكلة في الولايات المتحدة".

وذكر ميليك أن انخفاض معدلات التوظيف من شأنه أن يجعل السوق تعتقد أن البنك المركزي الأمريكي قد يصبح أكثر ميلا نحو الخفض هو ما يساعد الذهب كثيراً، مضيفا أن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط قد تعزز أيضا ارتفاع الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.97 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 966.55 دولار، وهبط البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1049.25 دولار.

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