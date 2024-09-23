النفط يرتفع عقب خفض أسعار الفائدة في أمريكا

المصدر: رويترز

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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بمخاوف من أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية وتوقعات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سيدعم الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 74.69 دولارا للبرميل عند الساعة 0045 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 71.22 دولارا.

كان الخامان سجلا ارتفاعا في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاضاً في الإمدادات الأمريكية في أعقاب هبوب إعصار فرنسين.

وفي يوم الأربعاء الماضي، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقعه كثيرون.

وعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن المحللين والمشاركين في السوق قلقون من أن يشهد البنك المركزي تباطؤا في سوق العمل.

وقال بنك إيه.إن.زد "لقد ارتفعت المعنويات بفضل قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة وسط آمال في قدرته على تحقيق هبوط سلس للاقتصاد.. وأدى تراجع الدولار إلى دعم معنويات المستثمرين".

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