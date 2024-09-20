سعر الذهب يتجاوز 2600 دولار بدعم من رهانات خفض الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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صعد الذهب فوق مستوى 2600 دولار اليوم "الجمعة" للمرة الأولى مواصلا مسيرة ارتفاع مدعومة برهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 2605.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2630.30 دولار والفضة 0.5 % إلى 30.93 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

وصعد الذهب 26 % منذ بداية العام الجاري في أكبر زيادة سنوية منذ 2010 في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى التحوط في مواجهة حالة عدم اليقين الناجم عن الصراعات في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وقال محللون إن موجة الصعود غير المسبوقة قد تمر بفترة تصحيح.

وأدى الارتفاع غير المسبوق إلى تآكل الطلب في قطاع التجزئة في الصين والهند، وهما أكبر المستهلكين.

وأكد محللون أن استمرار ضعف الدولار، الذي يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى، قدم دعما إضافيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.7 % إلى 1062.25 دولار وانخفض البلاتين 1.1 % إلى 974.76 دولار.

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