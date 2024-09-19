أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعاً بنسبة 2%، بعد خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية ليصعد خام برنت من أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات، والذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.44 دولار أو اثنين بالمئة إلى 75.09 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 16:19 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 1.53 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 72.44 دولاراً للبرميل.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء. وعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة لكن السوق استقبلت هذا الخفض على أنه علامة على شح في سوق العمل، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة: "بينما يشير خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى وجود تحديات اقتصادية كبيرة قادمة، فإن المستثمرين المتشائمين لم يشعروا بالرضا بعد أن رفع المركزي الأمريكي توقعاته متوسطة الأجل للأسعار".

وأبقى بنك إنجلترا اليوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير عند خمسة بالمئة.

وتترقب الأسواق الأحداث في الشرق الأوسط بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية، أمس الأربعاء، بعد يوم من انفجارات مماثلة لأجهزة اتصال لاسلكية (بيجر).

وقالت مصادر أمنية إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عنها لكن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا على الانفجارات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس. كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، خلال الشهر الماضي، وواصلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة تراجعها.

ويقول محللون في سيتي بنك إنهم يتوقعون عجزاً في سوق النفط بنحو 0.4 مليون برميل يومياً لدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولاراً للبرميل خلال الربع القادم، لكن ذلك سيكون مؤقتاً.

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