بسبب الوضع الأمني المتوتر.. لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل وإيران

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها من إسرائيل وإيران وإليهما.

وأوضحت أكبر شركة طيران ألمانية أنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب وطهران حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 سبتمبر الجاري.

وحتى ذلك الحين، سيتم تجاوز المجال الجوي الإسرائيلي والإيراني. كما سيتم تعليق الرحلات إلى العاصمة اللبنانية بيروت لفترة أطول من المخطط لها، ليستمر هذا التعليق حتى 26 أكتوبر المقبل.

وقالت الشركة إنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وستقيم الأوضاع في الأيام المقبلة، لافتة إلى أنه من الممكن للركاب المتضررين تعديل الحجز في مواعيد لاحقة مجاناً، أو استرداد سعر التذكرة بالكامل.

يذكر أنه بعد الانفجارات المزعومة والمتناسقة لمئات أجهزة الإرسال المحمولة في لبنان، أعلنت لوفتهانزا أول أمس الثلاثاء، أنها ستعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل وطهران حتى يوم الخميس، على الأقل.

وكان من المقرر أن يظل مطار بيروت محظوراً لشركات مجموعة لوفتهانزا، والتي تشمل أيضاً سويس إير وشركة الخطوط الجوية النمساوية وبركسل إيرلاينز ويورو وينجز، حتى 30 سبتمبر الجاري، ولكن تم تمديد هذا التعليق أيضاً.

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