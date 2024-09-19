الذهب يلمع بعد الخفض الكبير للفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة بدعم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2571.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء.

لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 0.1 بالمئة إلى 2595.90 دولار.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ 50 نقطة أساس. وقال رئيس البنك جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضا بعدما تراجع التضخم.

لكن باول قال إن الاقتصاد لا يزال متينا، مع عدم وصول العديد من مؤشرات سوق العمل، مثل طلبات إعانة البطالة وحتى معدل البطالة الحالي البالغ 4.2 بالمئة، إلى مستويات مقلقة.

ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أن يصبح استثمارا مفضلا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 66 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي القادم في نوفمبر تشرين الثاني، وبنسبة 34 بالمئة خفض الفائدة 50 نقطة أساس.

وستترقب السوق أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة والتي من المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، انفجرت مجددا أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية أمس الأربعاء مما يؤجج القلق من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا، وذلك غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر) خاصة بالجماعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 30.67 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.2بالمئة إلى 980.40 دولار والبلاديوم 0.48 بالمئة إلى 1067 دولارا.

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