النفط يهبط لأول مرة في 3 أيام قبيل قرار الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط، اليوم، وتتجه لإنهاء مكاسب استمرت جلستين، بعد أن أظهر تقرير من قطاع النفط تزايد مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، وهو ما حد من تأثيرات تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والخفض المحتمل لسعر الفائدة الأمريكية.

وقالت مصادر في السوق، أمس، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.96 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر. وزادت أيضاً مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 92 سنتاً، أو 1.25 بالمئة، إلى 72.78 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 95 سنتاً أو 1.33 بالمئة إلى 70.24 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وتتوقع الأسواق بنسبة 63 بالمئة خفضاً بواقع 50 نقطة أساس.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من احتمال اتساع أعمال العنف في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي قد يتسبب في اضطراب الإنتاج في منطقة محورية.

وبعد تقرير معهد البترول الأمريكي، من المقرر صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

وقدر محللون استطلعت رويترز آراءهم ​​أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 500 ألف برميل الأسبوع الماضي، مع صعود مخزونات الوقود ونواتج التقطير بشكل طفيف.

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