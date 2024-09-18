«تابروير» الأمريكية تشهر إفلاسها بعد سنوات من الصعوبات المالية

المصدر: د ب أ

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تقدمت شركة «تابروير» الأمريكية لصناعة أدوات المطبخ البلاستيكية الشهيرة، بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة بعد سنوات من الصعوبات المالية.

وتسعى شركة «تابروير براندز كوربوريشن» إلى بيع أعمالها مع استمرار عملياتها أثناء إتمام إجراءات الإفلاس.

وتقدمت الشركة رسمياً بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي لحماية الدائنين.

وأحدثت الشركة الأمريكية ثورة في عالم الأدوات المنزلية من خلال صناعة الأوعية والأطباق وحاويات المطبخ، وأصبحت رمزاً للازدهار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن الشركة، التي تتخذ من أورلاندو مقرا لها، والتي أسسها إيرل تابر في عام 1946، كانت تعاني بسب المنافسة الشرسة في سوق السلع المنزلية وازدهار التجارة عبر الإنترنت.

وفي الأشهر الأخيرة، تفاوضت الشركة مع المقرضين الذين تدين لهم بمئات الملايين من الدولارات.

وقالت الشركة، في بيان، إن أفضل طريقة لحماية العلامة التجارية «تابروير» هي بيع الشركة.

وقالت رئيسة والمديرة التنفيذية لشركة تابروير، لوري آن جولدمان، مساء أمس: «على مدى السنوات القليلة الماضية، تضرر الوضع المالي للشركة بشدة بسبب بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة. ونتيجة لذلك، استكشفنا العديد من الخيارات الاستراتيجية، وقررنا أن هذا هو أفضل طريق للمضي قدماً».

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