ارتفاع أسعار النفط قبيل قرار سعر الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم "الاثنين" نحو 2 % بعدما وازن تعطل قدر من الانتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة التأثير الناجم عن مخاوف الطلب المستمرة إثر صدور بيانات صينية جديدة بينما يترقب المستثمرون قرارا بشأن أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.

زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.46 دولار أو 1.96% إلى 73.01 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول 1.60 أو 2.33 % إلى 70.25 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا محللة السوق لدى فيليب نوفا إن السوق ستظل على الأرجح في حالة حذر لحين صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة بعد غد "الأربعاء"، مضيفة أن الأسعار لا تزال مدعومة بمخاوف المعروض في ظل استمرار تعطل بعض الطاقة الإنتاجية في خليج المكسيك.

ويتوقع المتداولون بشكل متزايد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس، كما تظهر خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي التي تتابع العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يخفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يعزز بدوره النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا إن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يشير إلى ضعف في الاقتصاد الأمريكي مما سيزيد من مخاوف الطلب على النفط.

ولا يزال ما يقرب من 20 % من إنتاج النفط الخام و28 % من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفا في أعقاب الإعصار فرنسين.

وقال ييب جون رونغ خبير السوق في آي.جي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن البيانات الاقتصادية الصينية الأضعف التي صدرت في مطلع الأسبوع أدت إلى إضعاف معنويات السوق، مع تزايد توقعات باستمرار تباطؤ النمو لفترة أطول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما عزز الشكوك بشأن الطلب على النفط.

وتباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في أغسطس آب، في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.

كما انخفض إنتاج مصافي النفط للشهر الخامس على التوالي، إذ أدى الطلب الضعيف على الوقود وهوامش التصدير الضعيفة إلى كبح الإنتاج.

وارتفعت أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة لكل منهما الأسبوع الماضي، لكن لا يزالا وبفارق كبير دون متوسطهما في أغسطس البالغ 78.88 دولار و75.43 دولار للبرميل على الترتيب بعد انخفاض الأسعار في بداية هذا الشهر لأسباب منها مخاوف الطلب.

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