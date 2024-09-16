الين يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ يوليو 2023

المصدر: رويترز

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وصل الين إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الاثنين في تعاملات محدودة بسبب عطلة في اليابان في وقت يتوقع فيه المتعاملون أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قرارا هذا الأسبوع بخفض كبير للفائدة.

واتسمت التداولات الآسيوية بالبطء بتأثير من عطلات في أسواق اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

وهبط الدولار 0.47 بالمئة مسجلا 140.15 يناً متراجعا أكثر عن أقل مستوى منذ نهاية ديسمبر الذي بلغه يوم الجمعة عند 140.285 وهي مستويات لم يشهدها منذ يوليو 2023.

وهبط الدولار أمام الين 1.3 بالمئة الأسبوع الماضي.

ويأتي اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية إذ يتوقع أيضا أن تصدر قرارات بشأن الفائدة من بنك إنجلترا وبنك اليابان يومي الخميس والجمعة.

وتبدلت تكهنات الأسواق على مدى الشهر المنصرم بشأن حجم الخفض الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع بسبب تعليقات المسؤولين في البنك والبيانات الاقتصادية، وتناقش الأسواق هل سيواجه المركزي الأمريكي ضعف سوق العمل بخفض قوي لأسعار الفائدة أم سيفضل اتباع نهج أبطأ لينتظر المزيد من المؤشرات.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.3155 دولار ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في عشرة أيام وهو 1.31625 دولار.

كما زاد اليورو 0.2 بالمئة مسجلا 1.1096 دولار. وهبط مؤشر الدولار 0.15 بالمئة مسجلا 100.87.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي لكن رئيسته كريستين لاجارد قلصت توقعات تنفيذ خفض آخر الشهر المقبل.

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