توقف 30% من إنتاج أمريكا النفطي في خليج المكسيك بسبب الإعصار فرنسين

المصدر: رويترز

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قال مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في الولايات المتحدة إن نحو 30 بالمئة من إنتاج النفط الخام و41 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي لا يزال متوقفا في خليج المكسيك اليوم السبت بسبب الإعصار فرنسين.

وأضاف المكتب أن الإعصار تسبب في توقف إنتاج أكثر من 522 ألف برميل من النفط يوميا و755 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وذكر المكتب أن عدد منصات النفط والغاز التي ترك عمال الطاقة أماكنهم فيها وصل إلى 52 منصة انخفاضا من 171 في ذروة الإعصار الأسبوع الماضي.

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