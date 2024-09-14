الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين

المصدر: ​رويترز

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تراجع الدولار، أمس، إلى أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر مقابل الين، بعدما أثارت تقارير إعلامية من جديد توقعات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقال محللون إن تحول توقعات السوق سببه تقارير صادرة في وقت متأخر أول من أمس عن صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» تفيد بأن خفض الفائدة 50 نقطة أساس لا يزال خياراً، إضافة إلى تعليقات من مسؤول سابق بالمركزي الأمريكي تدعم خفض الفائدة بحجم كبير.

وتتوقع الأسواق بنسبة تبلغ 51 بالمئة خفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس يوم الأربعاء في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، صعوداً من نسبة بلغت 15 بالمئة في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس.

وتوقعت الأسواق أيضاً خفض الفائدة بواقع 117 نقطة أساس في 2024، ارتفاعاً من 107 نقاط أساس متوقعة في الجلسة السابقة.

وفي التداولات المتأخرة بعد الظهر، هبط الدولار 0.66 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 140.855 ين بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 140.285 ين، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر. وهبط الدولار أمام الين واحدا بالمئة خلال الأسبوع. وصعد اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1083 دولار.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أول من أمس، لكن كريستين لاجارد رئيسة البنك ثبطت توقعات إجراء خفض آخر في تكاليف الاقتراض الشهر المقبل.

ودفعت مكاسب اليورو مؤشر الدولار إلى الهبوط 0.08 بالمئة إلى 101.08. وقلص الدولار خسائره بعدما أظهرت بيانات تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين في سبتمبر وسط تراجع التضخم.

لكن بيل دادلي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، قال، أمس، عن التكهنات حول خفض المركزي الأمريكي الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، إن هناك احتمالاً قوياً لهذا التحرك وإن أسعار الفائدة حالياً عند ما بين 150 و200 نقطة أساس فوق ما يُدعى بالمعدل المحايد للاقتصاد الأمريكي. وأضاف: «لم لا نبدأ فحسب؟».

وانخفض الجنيه الإسترليني بشكل طفيف 0.01 بالمئة إلى 1.31235 دولار ليضعف بعد اقترابه من أعلى مستوى في أسبوع.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند خمسة بالمئة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل بعد شروعه في خفضها 25 نقطة أساس في أغسطس.وهبط الدولار أمام العملة السويسرية 0.38 بالمئة إلى 0.84780 فرنك.

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