الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية، كما يقترب البلاديوم من تحقيق أفضل أسبوع له في تسعة أشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2570.07 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0857 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.91 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2598.10 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 41 بالمئة خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأمريكي في 18 سبتمبر الجاري، وذلك ارتفاعا من توقعات بنسبة 28 بالمئة، بعد أن ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال وفاينانشال تايمز أن خيار الخفض الأكبر لا يزال مطروحا.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا أمس الخميس.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.13 دولاراً للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1044.14 دولارا لكنه ارتفع 14 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 988.35 دولارا.

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