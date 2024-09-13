ألمانيا وأستراليا توقعان اتفاقًا لتعميق التعاون في سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت ألمانيا وأستراليا اليوم الجمعة اتفاقًا بملايين الدولارات لتعميق التعاون في تطوير سلاسل جديدة لإمداد الهيدروجين الأخضر.

يبلغ حجم الاتفاق 660 مليون دولار أسترالي (445 مليون دولار أمريكي)، وتموله حكومتا البلدين بالتساوي. ويهدف الاتفاق إلى ضمان وجود مشترين أوروبيين لمنتجي الهيدروجين المتجدد في أستراليا.

جرى توقيع الاتفاق من قبل وزير المناخ والطاقة الأسترالي، كريس باوين، ووزيرة الدولة الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، أنجا هاجدوك، في مدينة بريسبان.

وقال باوين: "الهيدروجين المتجدد يمثل عنصرًا أساسيًا لازدهار أستراليا في القرن الحادي والعشرين. العالم بحاجة إليه، ونحن نستطيع إنتاجه وشحنه إلى شركائنا أو استخدامه لإنتاج منتجات خضراء، مواد كيميائية ووقود، لتصديرها إلى العالم".

يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للماء باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعتبره الحكومة الألمانية أحد مصادر الطاقة الرئيسية في المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز