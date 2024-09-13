الذهب يحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

المصدر: رويترز

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حومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب ضعف الدولار، بينما ركز المستثمرون على البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تقدم رؤى إضافية بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بأسعار الفائدة.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2558.19 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، وارتفع 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعد المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة وبلغ مستوى قياسيا مرتفعا، بعد أن أشارت بيانات أمريكية إلى تباطؤ اقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2586.60 دولار.

وتراجع الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر قليلا من المتوقع في أغسطس آب، لكن الاتجاه ظل متسقا مع تراجع التضخم.

وفي سوق العمل، أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي أمس إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة تيسير نقدي مُنتظرة منذ فترة طويلة في اجتماعه الأسبوع المقبل مع تراجع مخاطر التضخم.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدا، باعتباره ملاذا آمنا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 985.20 دولار، وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1055.64 دولار.

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