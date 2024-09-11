«سامسونج» تقلّص عدد موظفيها عالمياً إلى 30% في بعض الأقسام

المصدر: رويترز

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كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن شركة سامسونج إلكترونيكس، الأكبر عالمياً في تصنيع الهواتف المحمولة والتلفزيونات ورقائق الذاكرة، ستقلص عدد موظفيها في أنحاء العالم بنسبة 30 بالمئة في بعض الأقسام.

وذكر مصدران من الثلاثة أن الشركة، ومقرها كوريا الجنوبية، وجهت شركات تابعة لها في أنحاء العالم بخفض عدد موظفي المبيعات والتسويق بنحو 15 بالمئة، والموظفين الإداريين بما يصل إلى 30 بالمئة.

وقال مصدر إن الخطة ستنفَّذ بنهاية هذا العام وستؤثر في وظائف في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وأكد ستة أشخاص مطلعين آخرين الخفض المزمع من سامسونج لعدد الموظفين عالمياً.

ولم يتضح عدد من سيتم التخلي عن خدماتهم أو البلدان ووحدات الأعمال الأكثر تأثراً. ورفضت المصادر ذكر أسمائها نظراً؛ لأن حجم خفض الوظائف وتفاصيله لا يزالان سراً.

وقالت سامسونج، في بيان، إن التعديلات المدخلة على عدد الموظفين في بعض العمليات على الصعيد العالمي تعديلات اعتيادية وتستهدف الارتقاء بالكفاءة.

وذكرت أنه لا توجد أهداف محددة للخطط، وأضافت أن الخطط لن تؤثر في العاملين في قطاع الإنتاج.

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