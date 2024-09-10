الدولار يستقر و الين ينخفض قبيل بيانات تضخم أمريكية

المصدر: رويترز

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استقر الدولار اليوم الثلاثاء فيما نزل الين قليلا عن أعلى مستوى في شهر في تعاملات حذرة مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية وإعادة تقييم توقعات بخفض كبير للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأسبوع المقبل.

ولم يوفر تقرير وظائف نشر يوم الجمعة وتضمن أرقاما متباينة صورة واضحة بخصوص ما إذا كان المركزي الأمريكي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تلمسا لمزيد من المؤشرات، على الرغم من أن المركزي الأمريكي أوضح أن التركيز ينصب على التوظيف أكثر من التضخم.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الذي جرى تداوله مقابل 143.10 ين، متخليا عن مكاسبه في وقت سابق من الجلسة، وإن كان لا يزال يبتعد عن أدنى مستوى في شهر والذي بلغه يوم الجمعة عند 141.75 ين. ونزل الدولار 2.7 بالمئة في الأسبوع الماضي مقابل الين.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 101.61 بعد صعوده 0.4 بالمئة أمس الاثنين.

وبلغ اليورو في أحدث معاملاته 1.1039 دولار بعد تراجعه بقرابة 0.5 بالمئة أمس الاثنين.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات مقابل 1.307 دولار بعدما اقترب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.3058 في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للعملات الأخرى، سجل الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته 0.66655 دولار أمريكي بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 0.66445 دولار.

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي مقابل 0.6148 دولار أمريكي، وظل قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه أمس الاثنين.

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