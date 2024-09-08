شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تحصل على حصة من إيرادات "تسلا"

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إكس إيه آي المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك أجرت محادثات للحصول على حصة في الإيرادات المستقبلية لشركة السيارات الكهربائية تسلا مقابل منح تسلا إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا وموارد إكس إيه آي.

وقالت الصحيفة إن تسلا سترخص نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة إكس إيه آي للمساعدة في تشغيل تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة وستقاسم بعض هذه الإيرادات مع الشركة الناشئة وفقا للترتيب المقترح كما هو موضح للمستثمرين.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين لم تحدد هوياتهم قولهم إن شركة الذكاء الاصطناعي ستدعم أيضا تطوير ميزات أخرى لتسلا منها مساعد الصوت في سياراتها الكهربائية وبرمجيات لتشغيل الروبوت البشري أوبتيموس.

وجاء في التقرير أن شروط أي اتفاقية لتقاسم الإيرادات بين الجانبين ستكون مرهونة في جزء منها على مدى اعتماد تسلا على تقنية إكس إيه آي بدلا من تقنيتها الخاصة. وأضاف أن المسؤولين التنفيذيين في إكس إيه آي ناقشوا تقسيم إيرادات القيادة الذاتية الكاملة لتسلا بالتساوي.

ولم ترد تسلا بعد على طلب رويترز للتعليق بينما لم يتسن الوصول إلى إكس إيه آي.

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