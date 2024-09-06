إغلاق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عاما من افتتاحه

المصدر: د ب أ

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أغلقت كوريا الجنوبية رسميا اليوم الجمعة أكبر منجم فحم في البلاد، منجم جانجسونج للفحم، بعد 88 عاما من افتتاحه، وذلك مع انخفاض إنتاج الفحم وتحول البلاد نحو مصادر الطاقة الأكثر صداقة للبيئة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن منجم الفحم الصلب في تايباك، الذي يبعد حوالي 180 كيلومترا شرق العاصمة سول، بدأ عملياته في عام 1936 خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية، وقد أنتج 94 مليون طن من الفحم.

ويدير المنجم شركة كوريا للفحم، وهي شركة تعدين مملوكة للدولة، وقد تم اتخاذ قرار إغلاق المنجم العام الماضي.

وفي عام 2012، انتج المنجم 566 ألف طن من الفحم، ولكن إنتاجه السنوي انخفض إلى 67 ألف طن العام الماضي.

ومع إغلاق منجم جانجسونج، سيبقى منجم دوجي في سامتشوك، الذي يبعد حوالي 195 كيلومترا شرق سول، هو المنجم الوحيد الذي يواصل العمل تحت إدارة شركة كوريا للفحم.ولكن من المقرر أيضا إغلاق هذا المنجم العام المقبل.

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